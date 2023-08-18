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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ev almak hayal oldu

18 Ağustos 2023, Cuma 00:06
Yüksek kredi faizleri ve bankaların kredi musluklarını kısması ev almayı güçleştirdi.

Konut fiyatlarında da dünya şampiyonuyuz

 

Konutta finansmana erişim zorluğu rakamlara yansıdı. Son beş haftada kredi faizleri, 10 puan artışla yüzde 34’ü aşarken, kredi kullanımı ise yüzde 0,2’de kaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; konutta fiyatlar arttı, ancak yüksek enflasyon da alım gücünü olumsuz etkiledi. Yakın bir zamana kadar 10 yıl vadeli konut kredilerinin taksitleri geniş bir kesimin bütçe sınırları içinde kalıyordu.

Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Şubat 2023’teki düzenlemesi, ekspertiz değeri 5-10 milyon TL arasındaki sıfır konutlar için yüzde 70-80 oranında kredi kullanılmasına izin veriyor. Çoğu banka 250 bin TL üst limitte kredi kullandırırken, bazı bankalar da en çok 3 milyon TL’ye kadar finansman sağlıyor. Sektör temsilcileri 5 milyon TL’lik bir konutta bankaların sağladığı kredinin 1-2 milyon TL’de düzeyinde kaldığını belirtiyor. Bu durumda nakit 3 milyon lirası olmayanların konut alması zorlaşıyor. 2 milyon liralık bir kredinin aylık taksitleri de 60-70 bin TL’yi bulduğu için “orta direk” olarak nitelendirilen kesimin bile bu taksitleri ödemesi kolay görünmüyor.

Ortalama konut fiyatı 2,7 milyon TL

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, temmuz itibarıyla Türkiye’de konut satış fiyatında yıllık değer artışı yüzde 109 oldu. Ülke genelinde ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 691 bin 780 TL’ye çıktı. Konutta en çok değer artışının yaşandığı kentler ise Hatay, Ankara ve Muğla oldu. Temmuz’da İstanbul’da ortalama konut fiyatı 3 milyon 831 bin 240, Ankara’da 2 milyon 145 bin 130, İzmir’de ise 3 milyon 440 bin 580 TL’ye çıktı. Merkez Bankası, Haziran 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Endesk, haziranda aylık yüzde 4.8 ve yıllık yüzde 95.9 artışla 920.5 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi

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