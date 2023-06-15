Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

Türkiye’de konut fiyatlarında enflasyonun da artmasıyla birlikte son dönemde büyük bir artış yaşanıyor.

Mevcut kiracılar hükümetin çıkardığı kanunda öngörülen yıllık yüzde 25 artış oranından yararlanıyor. Yeni ev tutan kiracıların ödeyecekleri miktar ise halen kirada oturanların ödedikleri miktarın 5-6 katına kadar çıkabiliyor. 58 ülkeden 14’ünde konut fiyatlarında reel artış yaşanırken zirvede Türkiye bulunuyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre 43 ülkede reel konut fiyatları düşerken Türkiye’deki yıllık yüzde 51’lik artış dikkat çekiyor. İkinci sıradaki İsrail’de yıllık reel artış yüzde 11. Sadece beş ülkede konut fiyatları reel olarak yüzde 5’ten fazla artmış durumda. Reel (gerçek) artış enflasyondan arındırılmış hali yansıtıyor. Türkiye’deki nominal artış ise yüzde 168. Öte yandan enflasyon hızla artarken kira fiyatlarını kontrol altında tutmak isteyen AKP hükümeti 1 Temmuz 2022’den itibaren bir yol boyunca yıllık kira artış oranının yüzde 25’i geçemeyeceği yönünde kanun çıkardı. Oysa bu dönemde yıllık TÜFE yüzde 85’i aşarak rekor kırdı. Haber Merkezi

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