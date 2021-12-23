Ev fiyatları hemen düşmez

Dövizdeki düşüşün gayrimenkul sektörüne etki edip etmeyeceği merak konusu. Henüz piyasanın netlik kazanmadığını belirten Karanbey İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özgenal kur sabit olmadığı sürece konut fiyatlarında ciddi bir düşüşün yaşanmayacağını söyledi.

Dövizdeki düşüşün gayrimenkul piyasasına etkisi hakkında bilgi veren Özgenal, “Dolardaki ani düşüşü bir süre takip etmek lâzım. Kalıcı olacak mı yoksa geçici bir durum mu? Çünkü malzeme fiyatlarında da hemen bir düşüş beklemek yanlış olur. Dolar yavaş yavaş kademeli olarak bu seviyelerde kalırsa o zaman piyasa açısından bir rahatlama bekleyebiliriz” dedi.

Ev fiyatlarında ciddî bir düşüş beklemenin yanlış olacağını aktaran Özgenal, şu an yapılan evlerin yüksek kur ve yüksek maliyetlerden yapıldığı konusuna dikkat çekerek, “Ev fiyatlarında ciddî bir gerileme beklemiyorum. Konut fiyatlarında bir düşüş olacaksa da bunun zamanı şu an değil. Bunu söylemek için çok erken. Ayrıca dövizdeki düşüşten bağımsız olarak emlak piyasasında uzun bir süre düşüş beklemiyorum. Aksine gün geçtikçe fiyatlar daha da artabilir” diye konuştu.

Yalova - Recep Bozdağ