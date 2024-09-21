Ev kiraları 60-70 bin TL’ye ulaştı

İstanbul’da kiraların yükselişi durmak bilmiyor.

Nisan ayında 35-40 bin TL olan kiralar, son aylarda adeta çığ gibi büyüyerek 60-70 bin TL’ye ulaştı. Özellikle Kadıköy gibi merkezi bölgelerde, 40 yıllık binalardaki 2+1 dairelerin bile bu fiyatlara ilan edilmesi, vatandaşları zorluyor. Emlak uzmanı Nilüfer Kas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiraların tek bir kişinin maaşıyla karşılanmasının imkansız hale gelmesiyle birlikte, birçok kişi evini veya tarlasını satmak zorunda kalıyor. Gelecekteki güvencesini paraya çevirerek kirasını ödüyor. Bizi daha zor günler bekliyor. Çünkü arz çok azaldı. Yatırımcı artık konut almıyor. Bütün bunların faturası bundan sonra da kiracıya kesilecek.” dedi.