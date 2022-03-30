‘Ev’lenmek hayal oldu

Son bir yılda gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışlar, yeni evli çiftleri zorluyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla ev arayışına giren çiftlerden aileleriyle birlikte yaşamayı planlayanların sayısı artı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Düğün ve yeni bir ev için ortalama 250 bin TL harcaması gereken yeni çiftler, böylelikle kiranın yanı sıra mobilya, beyaz eşya gibi masraflardan da kurtuluyor. Öte yandan bazı aileler ise iki ailenin yaşayabilmesi için daha büyük ev arayışına girdi.

Gayrimenkul fiyatlarındaki artış hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 40-50 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin bazı ilçelerinde bu oranlar yüzde 100’e kadar çıktı. Eski kiracılara bile tek seferde eski kiranın iki katı oranında zam yapan ev sahipleri oldu. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle de yeni evler yapılamadıkça bu fiyatların artışı devam edecek. Özellikle büyükşehirlerde ev almak için artık 1 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu nedenlerle birikimi ya da aile desteği yoksa yeni çiftlerin yeni ev alması hayal oluyor. Bu durumda kiraya yöneliyorlar ancak o da artık zorluyor” dedi.