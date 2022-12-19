Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin Kasım ayı raporu açıklandı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin Kasım ayı raporu açıklandı. İstanbulluların evde en çok konuştuğu konu, ekonomik sorunlar olmaya devam etti. İstanbulluların yeterli gıdaya erişebilecekleri konusunda ise endişesi artıyor.

Geçinebildiğini belirten İstanbulluların oranı yalnızca yüzde 13,1. İPA tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırması İstanbulluların evdeki gündemlerinden İstanbul ve Türkiye gündemine, duygu durumlarından ekonomik durumlarına kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbullularla telefon anketi yapılarak elde edilen veriler, kamuoyu ile paylaşılıyor.

İstanbul Barometresi Kasım ayı raporu verilerine göre; katılımcıların yüzde 64,7’si evde en çok ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti. Ekonomik sorunları terör saldırısı ve ailevi sorunlar takip etti. Katılımcıların yüzde %66’sı Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşabileceğinden endişeli olduğunu belirtti.

Katılımcıların %70,3’ü ay içerisinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdaları alamadığını belirtti. Geçen aya göre incelendiğinde bu oranda artış görüldü. Aynı zamanda katılımcıların %62,4’ü Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

İstanbul - Yeni Asya