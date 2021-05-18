Evden e-ticaret tüyoları

Covid-19 sebebiyle bazı sektörlerde iş kayıplarının yaşanması ve büyük şehirlerden tersine göç hareketinin hızlanmasıyla, evden e-ticaret yapan müteşebbis sayısında artış yaşandı.

Covid-19 sebebiyle bazı sektörlerde iş kayıplarının yaşanması ve büyük şehirlerden tersine göç hareketinin hızlanmasıyla, birçok kişinin evden çalışma imkânı olan alanlara kaymaya başladığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “Son dönemlerde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şirketi kurarak web site açan müteşebbis sayısında artış oldu. Başta giyim eşyaları, ev tekstili, yerel gıdalar ve gurme lezzetler olmak üzere temini ve kargolaması daha kolay olan kategorilerde satış yapan yeni e-ticaret sitesi sayısında patlama oldu” dedi.

Çiğdemli, evden e-ticaret yapmanın depo, kira ve stok masrafı olmamasından dolayı çok cüzi yatırımlarla herkesin bu işe girebileceğini ifade etti.

5 ADIMDA EVDEN E-TİCARET

Çiğdemli, 5 adımda evden e-ticaret yapma tüyolarını verdi, püf noktalarını anlattı.

1. ADIM: Evden e-ticaret yapmak için öncelikle şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var. Evden internet satışı yapacak olan kişiler genellikle şahıs şirketi kurmakla beraber, limited veya anonim şirket de kurabilirler.

2. ADIM: İkinci adım olarak işin en önemli kısmı e-ticaret altyapısıdır. E-ticarette ürün yönetimi, stok yönetimi, sosyal medya satışı, müşteri memnuniyeti önemli olduğu için, altyapının güvenilir olması gerekir. Kesinlikle açık kaynak kodlu e-ticaret altyapısı kullanılmamalıdır.

3. ADIM: Ne satacağınıza karar verdikten sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir olan tedarikçiler bulmanız gerekecektir. Yeni başladığınız bir işte çok sayıda toptancı ile çalışmak yerine az sayıda toptancı ile çalışmak, işi öğrenene kadar kafanızın karışmasına da engel olacaktır.

4. ADIM: E-ticarette belki de en önemli şey kargolama işlemidir. Kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder.

5. ADIM: Sosyal medya bu işin olmazsa olmazı. Instagram ve Facebook e-ticaret için en çok kullanılan kanallardır.

Buralarda e-ticaret sitenizin ve ürünlerinizin reklâmını yapabileceğiniz birer hesap açmalı ve web sitesine yönlendirme yapmalısınız. Sosyal medyanın gücünden doğru faydalanabilirseniz, kısa sürede yurt dışından bile sipariş alır konuma gelebilirsiniz.

Yalova - Recep Bozdağ

