"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Evden e-ticaret tüyoları

18 Mayıs 2021, Salı 19:00
Covid-19 sebebiyle bazı sektörlerde iş kayıplarının yaşanması ve büyük şehirlerden tersine göç hareketinin hızlanmasıyla, evden e-ticaret yapan müteşebbis sayısında artış yaşandı.

Covid-19 sebebiyle bazı sektörlerde iş kayıplarının yaşanması ve büyük şehirlerden tersine göç hareketinin hızlanmasıyla, birçok kişinin evden çalışma imkânı olan alanlara kaymaya başladığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “Son dönemlerde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şirketi kurarak web site açan müteşebbis sayısında artış oldu. Başta giyim eşyaları, ev tekstili, yerel gıdalar ve gurme lezzetler olmak üzere temini ve kargolaması daha kolay olan kategorilerde satış yapan yeni e-ticaret sitesi sayısında patlama oldu” dedi.

Çiğdemli, evden e-ticaret yapmanın depo, kira ve stok masrafı olmamasından dolayı çok cüzi yatırımlarla herkesin bu işe girebileceğini ifade etti.

5 ADIMDA EVDEN E-TİCARET

Çiğdemli, 5 adımda evden e-ticaret yapma tüyolarını verdi, püf noktalarını anlattı.

1. ADIM: Evden e-ticaret yapmak için öncelikle şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var. Evden internet satışı yapacak olan kişiler genellikle şahıs şirketi kurmakla beraber, limited veya anonim şirket de kurabilirler.

2. ADIM: İkinci adım olarak işin en önemli kısmı e-ticaret altyapısıdır. E-ticarette ürün yönetimi, stok yönetimi, sosyal medya satışı, müşteri memnuniyeti önemli olduğu için, altyapının güvenilir olması gerekir. Kesinlikle açık kaynak kodlu e-ticaret altyapısı kullanılmamalıdır.

3. ADIM: Ne satacağınıza karar verdikten sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir olan tedarikçiler bulmanız gerekecektir. Yeni başladığınız bir işte çok sayıda toptancı ile çalışmak yerine az sayıda toptancı ile çalışmak, işi öğrenene kadar kafanızın karışmasına da engel olacaktır. 

4. ADIM: E-ticarette belki de en önemli şey kargolama işlemidir. Kargo süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. 

5. ADIM: Sosyal medya bu işin olmazsa olmazı. Instagram ve Facebook e-ticaret için en çok kullanılan kanallardır. 

Buralarda e-ticaret sitenizin ve ürünlerinizin reklâmını yapabileceğiniz birer hesap açmalı ve web sitesine yönlendirme yapmalısınız. Sosyal medyanın gücünden doğru faydalanabilirseniz, kısa sürede yurt dışından bile sipariş alır konuma gelebilirsiniz.

Yalova - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 705
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze Şeridi'nde ateşkes bu gece saat 02.00'de başlayacak

    ''Bakın şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor''

    Fransa'da tepki çeken güvenlik yasası iptal edildi

    'İsrail kabinesi tek taraflı ateşkesi oylayacak' iddiası

    Türkiye'de vaka sayısı 10 binin altında

    'İsrailli kadın polisin başörtümü çekmesi çok ağrıma gitti'

    Litvanya, Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını ifade etti

    Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

    Avrupalıların hükümetlerine güveni azaldı

    BMGK toplandı: Gündem Filistin

    BioNTech/Pfizer Türkiye’ye 90 milyon doz aşı verecek

    Merkel'den 'Hamas olmadan ateşkes olmaz' açıklaması

    Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye çıktı

    Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    HSK adayları belirlendi

    Gençler yurtdışına göçüyor

    "Dünyanın yüzen en büyük buzdağı"

    BM İnsan Hakları Konseyi'nden Filistin için özel oturum kararı

    Gazze'de şehit sayısı 230'a yükseldi

    Türkiye, 90 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı satın alacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sözlerimin arkasındayım
    M. Fahri UTKAN

    Fedakâr ve cefakâr Salih Oral
    Ahmet BATTAL

    İsrail’e “yaptırım plânı” devreye sokulmalı
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin namusu ve ahlâkı
    Faruk ÇAKIR

    Raporlar ne zaman lehimize döner?
    Şükrü BULUT

    İsrail’in zulmüne bigâne kalan Avrupa medenîlerine yazıklar olsun!
    Osman ZENGİN

    Filistin meselesine, Said Nursî gibi bakmak...
    Risale-i Nur'dan

    Ahirete iman, mazlumlara nefes aldırır
    Rifat OKYAY

    Buyursunlar
    Şemseddin ÇAKIR

    Müsbet hareket

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.