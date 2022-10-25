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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Eylül’de 102 bin 506 aracın kaydı yapıldı

25 Ekim 2022, Salı 21:16
Trafiğe Eylül’de 102 bin 506 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 587 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 99 bin 919 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artarak 102 bin 506’ya çıktı. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 30,8 düşerek 2 bin 587 oldu.

Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı Eylül’de 99 bin 919 artış kaydetti. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9’unu otomobil oluşturdu. Geçen ay 39 bin 831 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 13,6’sı Fiat, yüzde 11,3’ü Renault, yüzde 10’u Volkswagen, yüzde 8,4’ü Hyundai, yüzde 7,1’i Toyota, yüzde 6,8’ini ise Dacia oluşturdu.

AA

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