EYT başvuruları 600 bini geçti

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.

Bu durumun sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre Ardıç, EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.