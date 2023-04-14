EYT’li ilk maaşını aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daha önce bayramdan önce yatırılacağını söylediği emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri önceki günden itibaren hesaplara yatmaya başladı.

Bu şekilde EYT ile emekli olmaya hak kazanmış ve işlemleri kabul görmüş kişiler de ilk aylıklarını alacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) uzun bir süredir bekledikleri ilk maaşlarını önceki gün aldı. Bununla birlikte SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi dün ödendi. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan’da ödeme gerçekleştirilecek. 24, 25, 26 Nisan’da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan’da hesaplarında olacak. Bağ-Kur kapsamı bütününde ödeme günü ayın 25 ve 26’sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan’da ödenecek. Ödeme günü, ayın 27 ve 28’i olanların ise 18 Nisan’da hesaplarına yatırılmış olacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.