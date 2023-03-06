EYT’liler: Çalışmaya devam edeceğiz

Emeklilik başvurusu yapmak için SGK’ya gelen Aksaraylı vatandaş, "Şu zamanda alacağımız emekli maaşı yetmez, çalışmaya devam edeceğiz. Yoksa 5 buçuk, 6 bin lira ile geçinmek çok zor. Şu an da asgari ücretle çalışıyorum 8 bin 500 TL maaş alıyorum yetişemiyorum. Bir de sadece emekli olduğunu düşün hiç yetişemezsin" dedi.

Aksaray - Anka

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