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29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

EYT’liler maaş bekliyor

29 Nisan 2023, Cumartesi 14:00
EYT’nin yasalaşmasının üzerinden bir buçuk ay geçti ancak maaşlar bağlanamadı.

Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) kapsayan yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 1,5 ay geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu ve e-devlet üzerinden emekli olabilme hayaliyle başvuru yapan kişiler, resmi işlemleri tamamlamalarına karşın hâlâ maaşlarını alabilmiş değil. Bir milyondan fazla kişi ilk maaşını alabilmek için bekliyor. EYT kapsamında emekli olabilmek için yaklaşık iki milyon kişinin başvuru yaptığını söyleyen EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu başvuruları değerlendirmede yetersiz kaldığını kaydetti. EYT kanunu çıktıktan sonra aynı personel sayısı ile hizmet verilemeyeceğini belirten Lastikçi, önlem alınmamasını eleştirdi. Lastikçi, “Her ay yaklaşık 30-40 bin kişiye emeklilik işlemi yapan SGK, birdenbire 2 milyon kişinin emeklilik işlemini yapmaya başladı. SGK, bir yıldır ‘yasa çıkacak’ denildiği halde önlem almayan bir kurum” dedi.

Aylar geçiyor ama çözüm yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in nisan ayında emekli maaşlarının yatırılacağını söylediğini ancak gelinen noktada maaş bağlanan kişi oranının yüzde 20’de kaldığını söyleyen Lastikçi şöyle devam etti: “Aylar geçiyor ama çözüm yok. Şimdi de mayıs ayında ödeneceği söyleniyor. Karmakarışık bir sistem. EYT’liler kurumlara gidiyorlar sorgulama yapmak için ama masalar dosyalarla yığılı durumda. Bir anlamda EYT’liler ve SGK çalışanları karşı karşıya bırakıldı. İki aydır ‘evrak beklemede’ yazıyor. SGK personelinin durumunun da içler acısı olduğunu görüyoruz. Onlar da özlük hakları için mücadele ediyor.”

 

Ortada bir hak kaybı var

Gazete Duvar’ın haberine göre toplumun her kesiminden EYT’lilerin kızgın olduğunu söyleyen Lastikçi, “Emeklilikte yaşa takılanlardan, emeklilikte prime takılanlara evrildik. Ortada bir hak kaybı var. Hakkı elden alan yasaların yeniden düzenlenmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. EYT yasasının bir seçim yatırımı olduğunu söyleyen Lastikçi şunları kaydetti: “Seçime kadar yatırım oluyoruz. Seçim öncesi ne yaptırdıysak yaptırdık sonrası çok zor. Herkesin derdi oy. Hem iktidara hem de muhalefete sesleniyoruz, biz vaatlerden bıktık. Beklentiye soktular insanları. Siyasete güvenimiz kalmadı.”

Haber Merkezi

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