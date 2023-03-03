EYT yürürlükte

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şartları uyan ve emekli olmak isteyenler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek. e-Devlet’ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına “emekli” veya “gelir” kelimesi yazılıyor. “Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi” seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise “yaşlılık aylığı”nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor. Ankara - Anka

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