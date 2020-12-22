"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya ceza

22 Aralık 2020, Salı 15:42
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor. 

Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilip, denetlenen firmalardan savunma alınarak, ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildiriliyor. 

Kurul, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşuyor. 

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve firmaların savunma süreci devam ediyor.

Ayrıca denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılıyor. 

Ticaret Bakanlığı, gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetim faaliyetlerini yurt genelinde hız kesmeden devam ettirecek. 

AA

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi'

    Akşener: Bütçe açığı, millet yerine eşi dostu yandaşı düşünmekten dolayı oluştu

    Fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya ceza

    'Suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir'

    '2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı risk'

    'Ülkemize giriş yapan 335 yolcu izolasyona alındı'

    4 şehir için kar uyarısı

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    Hukuk reformu deyip sıkıyönetim getiriyorlar

    En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?

    Genç istihdam dibi gördü

    AB ile ilişkilerimizi onaralım

    2. elde bıçak kemiğe dayandı

    Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'daki son duruma ilişkin açıklama

    Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü

    Hükümetin uymadığı tedbire vatandaş uyar mı?

    Pakistan'da Türk şirketlerine baskın

    Belediyelerde yolsuzluk dizboyu

    İstanbul’da vaka sayısı yüzde 40 azaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ahlâk reformu”
    Genel

    Hukuk reformu deyip sıkıyönetim getiriyorlar
    Ahmet BATTAL

    Meclisi terörize edenlere…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kabir hayatından haber veren âyetler
    Genel

    Nurdan Katreler
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (4)
    Genel

    4 şehir için kar uyarısı
    Faruk ÇAKIR

    Zorluklar hukukla aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.