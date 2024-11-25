Faiz bütçesi

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, 2025 için sadece faize yapılacak harcamanın 1,9 trilyon lira olacağını söyledi.

Faize var, eğitime yok Ekonomim’in haberine göre Alçın, “Bu da Hazine’nin borçlanma gereğinden kaynaklanıyor. Faiz bir anlamda cepteki delik anlamına gelir. Cebe sürekli para koysanız bile, delikten akıp gidecek. Yani bu bir ‘ponzi finans’ oluyor. Ekonomideki genel kurama göre bunun çözümü şudur: Geliri artıramıyorsan, harcamaları kısarsın. Mevcut durumda vergi gelirlerini çok fazla artırabilecek alan da gözükmüyor. Çünkü reel kesimde daralma var ve muhtemelen devlet 2025 yılında öngörülen vergi gelirine ulaşamayacak. Yani bir tarafı sürekli kısarak, diğer taraftaki musluğu açarak, sağlıklı biçimde işleyen bir mekanizma oluşmuyor” diye konuştu. Haber Merkezi

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