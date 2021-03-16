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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Faiz bütçeyi kemiriyor

16 Mart 2021, Salı 00:33
İKTİDARIN FAİZ KARŞITI SÖYLEMLERİNE MUKABİL, OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE FAİZ ÖDEMELERİ YÜZDE 29 YÜKSELDİ.

İKİ AYDA 34.7 MİLYAR TL DAHA

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, Ocak-Şubat döneminde faiz giderleri yüzde 29 yükselişle 34 milyar 700 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

Erdoğan faiz için yakın dönemlerdeki beyanlarından birinde “Bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum. Beni dinlerler dinlemezler, ama mücadelemi sürdüreceğim” demişti.

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Faiz bütçeyi kemiriyor

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-şubat döneminde faiz giderleri yüzde 29 yükselerek 34 milyar 700 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri 2020’nin Şubat ayında 93 milyar 499 milyon lira iken, Şubat 2021’de yüzde 3,1 artışla 96 milyar 409 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2’si kullanılmış oldu. Geçen yıl şubatta 6 milyar 800 milyon lira faiz dışı fazla oluşurken Şubat 2021’de 35 milyar 927 milyon lira faiz dışı fazla verildi. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 83 milyar 652 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020’nin aynı ayında yüzde 8,3 iken, geçen ay yüzde 7,2 olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat 2020 döneminde 194 milyar 168 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,2 artışla 210 milyar 172 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2021’de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödeneğin yüzde 15,6’sı kullanılmış oldu.  Ankara - aa

175,5 milyara yükseldi

Faiz hariç bütçe giderleri Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 175 milyar 472 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 15 olarak hesaplandı. Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzde 15,9 artarak 60 milyar 412 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon lira ödeneğin yüzde 18,5’i kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 10 milyar 147 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon lira ödeneğin yüzde 18,6’sı kullanılmış oldu.

Yüzde 29 arttı

Ocak-şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6’sı harcandı. Bu dönemde yüzde 26,2 düşüşle 8 milyar 568 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 17,9 artarak 87 milyar 585 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 536 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 16,3’ü kullanıldı. Bu dönemde 3 milyar 949 milyon lira sermaye gideri, 406 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 4 milyar 405 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 29 yükselerek 34 milyar 700 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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