Faiz dört yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseltti.

Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık artış yaparken faiz de 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Habertürk’ün haberine göre, kararın ardından bankalar da mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti. Haber Merkezi

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