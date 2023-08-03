Bankalar faizden kâr rekorları kırmaya devam ederken, gittikçe fakirleşen çalışanlar bankaların dört katı vergi yükü altında eziliyor

Bankalar % 4 vergi ödeyecek

Bankaların, Haziran 2023 itibarıyla, verdikleri kredilerden elde ettikleri "faiz geliri" 569.4 milyar TL. Bunun 141.6 milyarı tüketici kredilerinden elde ettikleri faizler. Toplam faiz (kâr payı) gelirleri 889.8 milyar TL. Muafiyet, istisna ve indirim gibi teşvikler düşüldükten sonra ödeyecekleri net vergi % 4.

Faizci, güvenlikçi israf politikaları

İktidar bloku şu ana kadar izlediği sermaye yanlısı, faizci, aşırı güvenlikçi ve israfçı politikalarla neden olduğu devasa bütçe açığını kapatmak için sermayeye yönelmek yerine akaryakıt üzerinden, dolayısıyla da asıl olarak halktan alınan ÖTV ve KDV'ye yüklendi.

***

Faiz kârı bankalara vergi yükü çalışana

Akademisyen, yazar Prof. Dr. Mustafa Durmuş, bankaların kârları artarken halkın omzuna bindirilen vergi yükleriyle yoksullaştığına dikkat çekti.

Akademisyen, yazar Prof. Dr. Mustafa Durmuş, T24’te “Bankaların kârları artıyor halk yoksullaşıyor, bazıları “yeni” ekonomi yönetimini alkışlıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bankaların son dönemdeki kârlarına dikkat çeken Durmuş, “Bankaların, Haziran 2023 itibarıyla, verdikleri kredilerden elde ettikleri “faiz geliri” 569,4 milyar TL. Bunun 141,6 milyar TL’sini tüketici kredilerinden elde ettikleri faizler oluşturuyor. Toplam faiz (kâr payı) gelirleri ise 889,8 milyar TL. Bir de bankaların “faiz dışı gelirleri” var. Bunlar kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan, alınan kâr paylarından ve diğer bankacılık hizmetleri gelirleri gibi faiz dışı gelirlerden oluşuyor. Bunun tutarı da 308,9 milyar TL. Böylece toplam gelir 1,198 milyar TL’yi buluyor. Kuşkusuz bankaların bu gelirlerin elde edilmesi sırasında yaptıkları giderler ve ödeyecekleri vergi de var. Bu giderler ve vergi düşüldükten sonra bankaların tamı tamına 250,1 milyar TL vergi sonrası net kârları olduğu görülüyor” dedi.

Altıda birinden azını ödeyecekler

Durmuş, “Bankaların ödeyecekleri kurumlar vergisi ise 53,1 milyar TL. Üstelik de bunu gelecek yıl ve iki taksitle ödeyecekler. Bu vergi, yararlandıkları muafiyet, istisna ve indirim gibi teşvikler düşüldükten sonra ödeyecekleri net vergi. Dolayısıyla da efektif olarak ne oranda vergi ödeyeceklerine bakıldığında, yani bu vergiyi faiz ve faiz dışı toplam gelirlerine böldüğümüzde yüzde 4,4 gibi komik bir oran çıkıyor karşımıza. Son maaş zamlarından sonra yüzde 20’lik ikinci dilime giren bir emekçi ile kıyaslandığında bunun nasıl büyük bir haksızlık olduğu ortaya çıkıyor. Oysa yasadaki resmi kurumlar vergisi oranı bankalar için bu yıl 30’a yükseltilmişti. Ama bankalar ortalama olarak fiilen bunun ancak altıda birinden azını ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

ÖTV ve KDV’ye yüklendi

“Üstelik bir verginin yükü ancak insanlarca hissedilir, kurumların vergi yükü hissetmeleri söz konusu olamaz” diyen Durmuş, şöyle devam etti: “Kaldı ki ortalama bir emekçi ortalama bir bankaya kıyasla dört kattan fazla vergi yükü altında eziliyor. Resmi oran-fiili (efektif oran) farklılığının nedeni, bu yıl toplamda 994 milyar TL’yi bulacak olan, adına “vergi harcamaları” da denilen, vergi istisna, muafiyet, indirim gibi teşviklerden oluşan ve aralarında Akbelen’deki orman talanının sorumlusu olan şirket de dâhil olmak sermaye kesiminden bu yıl alınmayacak olan vergiler. Bu gerçekler ortada iken, iktidar bloku şu ana kadar izlediği sermaye yanlısı, faizci, aşırı güvenlikçi ve israfçı politikalarla neden olduğu devasa bütçe açığını kapatmak için sermayeye yönelmek yerine akaryakıt üzerinden, dolayısıyla da asıl olarak halktan alınan ÖTV ve KDV’ye yüklendi.”

Haber Merkezi