"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Faiz sarmalında dehşet tablosu

25 Ağustos 2022, Perşembe 01:00
Hazine'nin iç borç anapara yükü son bir yılda 524 milyar, faiz yükü 1.7 trilyon lira arttı.

İÇ BORÇ ANAPARA 1.7, BORÇ 2.4 TRİLYON

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş: “Bir yıl öncesi, Ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.2 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz de 699 milyar lira. Bu yıl Ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.7 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz ise 2.4 trilyon lira...”

 

YÜZDE 243 FAİZ ARTIŞININ İZAHI NE?

“İç borcun anaparası bir yılda yüzde 45 oranında 524 milyar lira artarken, bu borcun faiz yükünde ortaya çıkan yüzde 243 oranındaki 1.7 trilyonluk artışı nasıl izah edeceğiz Ya da bu artışı izah edebilecek biri var mı? Hazinecilerin bile tahayyül edemeyecekleri bir duruma gelinmiş.”

***

Faiz sarmalında dehşet tablosu

Geçen yıl ağustos ayında Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.2 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz de 699 milyar lira idi. Bu yıl ağustos ayında ise Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.7 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz ise 2.4 trilyon lira oldu. Bu rakam Türkiye’nin faiz sarmalındaki dehşet tablosunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Alaattin Aktaş, dünkü Diken’deki yazısında, “İç borçta git gide öyle bir yük oluşuyor ki!” başlıklı yazısında içine doğru çekildiğimiz, büyük bir bela olan faiz sarmalını çok net ifadelerle ortaya koydu. “Bir yıl öncesi, ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.2 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz de 699 milyar lira. Anapara-faiz dengesi makul... Bu yıl ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.7 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz ise 2.4 trilyon lira...” ifadelerini kullanan Aktaş, “Merkez Bankası faizinde geçen yıl başlatılan indirim operasyonu yalnızca vatandaşı mı vurdu sanıyorsunuz; bu operasyondan en çok yara alan Hazine oldu. Hazine’nin iç borç anapara yükü son bir yılda 524 milyar artarken, faiz yükü tam 1.7 trilyon lira arttı. Hazine ağustos başındaki duruma göre bundan sonra 100 lira anaparaya karşılık 143 lira faiz ödeyecek” diyerek hesabı herkesin anlayabileceği şekilde özetliyor.

Sorgulayan var mı?

“İç borcun anaparası bir yılda yüzde 45 oranında 524 milyar lira artarken, bu borcun faiz yükünde ortaya çıkan yüzde 243 oranındaki 1.7 trilyonluk artışı nasıl izah edeceğiz?” diye yazan Aktaş özetle şunları ifade etti: 

“Ya da bu artışı izah edebilecek biri var mı?Artışın niye bu boyutlara vardığı tabii ki belli de önemli olan bunu mantık çerçevesinde izah edebilmek...

Veriler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait. Hazinecilerin kendilerinin bile tahayyül edemeyecekleri bir duruma gelinmiş.Düşünsenize, hep borç harç idare etmek zorundasınız; son bir yılda borcunuz 500 lira civarında artmış ama bu borç için ödeyeceğiniz faiz 1.700 lira artış göstermiş. Hiç kendinizi sorgulamaz mısınız, benim borcum 500 lira artarken faiz yüküm niye 1.700 lira arttı, diye...

Bir vatandaş böyle bir borç artışı yaşasa, bir yerde hata yapıyor olmalıyım diye durumunu sorgular. Bir şirketin borcu böylesine bir değişim gösterse patron önce CEO’yu, sonra muhasebe müdürünü sorgular. Hatta sorgulamanın ötesinde iş akdini sonlandırır. Peki koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin iç borç yükü böylesine tuhaf kompozisyon değişikliğine uğrarken bunun sorgulanması gerekmiyor mu? Bu duruma niye gelindiğinin, iç borcun faiz yükünün niye böyle hızlı bir şekilde artmakta olduğunun hesabını kimse vermeyecek mi?”

Aktaş, Ağustos başı itibarıyla yaklaşık 1.7 trilyon lira olan iç borç anapara tutarı ile 2.4 trilyon lira olan faiz tutarının hemen üç beş yıl içinde ödenmeyeceğine de dikkat çekiyor.

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz sarmalında dehşet tablosu

    İstanbul’da bir imar yağması daha

    Ankara ve Şam ortak çalışmalı

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki

    Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Kırım Tatarları kurban edilmesin

    İnşaat maliyetleri %106 yükseldi

    Öğretmenliğe itibar istiyoruz

    Okul masrafları yüzde 150 arttı

    Arakanlı Müslümanlar için BM’den destek çağrısı

    ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık daha askeri yardım yapacak

    Avrupa son 500 yıldır böylesine kurak bir dönem yaşanmadı

    Pakistan'da 15 kişi daha şiddetli yağışlar sebebiyle öldü

    İspanya'daki kuraklık endişesi gün geçtikçe artıyor

    Makalesi PNAS'ta acil yayımlanmıştı: Sancar'dan kainat kitabındaki yeni keşfine ilişkin ilk açıklamalar

    Nijerya'daki kolera salgınında ölü sayısı 91 oldu

    Yurt başvuruları başladı

    UEFA Avrupa Ligi'nde tur için avantaj Fenerbahçe'de

    BİK, Evrensel’in de ilan hakkını iptal etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Susarak işler düzelir mi?
    Ahmet BATTAL

    Seçim ve derin devlet
    Osman ZENGİN

    Erol Önder Hoca
    Genel

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Bazen susmak konuşmaktan iyidir
    Cevher İLHAN

    Hak ihlâlleri devam ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mücadele şahıslarla değil, fikir ve cereyanlarla olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Bu da güzel ‘haber’dir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.