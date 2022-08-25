Hazine'nin iç borç anapara yükü son bir yılda 524 milyar, faiz yükü 1.7 trilyon lira arttı.

İÇ BORÇ ANAPARA 1.7, BORÇ 2.4 TRİLYON

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş: “Bir yıl öncesi, Ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.2 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz de 699 milyar lira. Bu yıl Ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.7 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz ise 2.4 trilyon lira...”

YÜZDE 243 FAİZ ARTIŞININ İZAHI NE?

“İç borcun anaparası bir yılda yüzde 45 oranında 524 milyar lira artarken, bu borcun faiz yükünde ortaya çıkan yüzde 243 oranındaki 1.7 trilyonluk artışı nasıl izah edeceğiz Ya da bu artışı izah edebilecek biri var mı? Hazinecilerin bile tahayyül edemeyecekleri bir duruma gelinmiş.”

***

Faiz sarmalında dehşet tablosu

Geçen yıl ağustos ayında Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.2 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz de 699 milyar lira idi. Bu yıl ağustos ayında ise Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.7 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz ise 2.4 trilyon lira oldu. Bu rakam Türkiye’nin faiz sarmalındaki dehşet tablosunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Alaattin Aktaş, dünkü Diken’deki yazısında, “İç borçta git gide öyle bir yük oluşuyor ki!” başlıklı yazısında içine doğru çekildiğimiz, büyük bir bela olan faiz sarmalını çok net ifadelerle ortaya koydu. “Bir yıl öncesi, ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.2 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz de 699 milyar lira. Anapara-faiz dengesi makul... Bu yıl ağustos ayı... Hazine’nin iç borç anapara stoku 1.7 trilyon, bu borç için ödenecek toplam faiz ise 2.4 trilyon lira...” ifadelerini kullanan Aktaş, “Merkez Bankası faizinde geçen yıl başlatılan indirim operasyonu yalnızca vatandaşı mı vurdu sanıyorsunuz; bu operasyondan en çok yara alan Hazine oldu. Hazine’nin iç borç anapara yükü son bir yılda 524 milyar artarken, faiz yükü tam 1.7 trilyon lira arttı. Hazine ağustos başındaki duruma göre bundan sonra 100 lira anaparaya karşılık 143 lira faiz ödeyecek” diyerek hesabı herkesin anlayabileceği şekilde özetliyor.

Sorgulayan var mı?

“İç borcun anaparası bir yılda yüzde 45 oranında 524 milyar lira artarken, bu borcun faiz yükünde ortaya çıkan yüzde 243 oranındaki 1.7 trilyonluk artışı nasıl izah edeceğiz?” diye yazan Aktaş özetle şunları ifade etti:

“Ya da bu artışı izah edebilecek biri var mı?Artışın niye bu boyutlara vardığı tabii ki belli de önemli olan bunu mantık çerçevesinde izah edebilmek...

Veriler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait. Hazinecilerin kendilerinin bile tahayyül edemeyecekleri bir duruma gelinmiş.Düşünsenize, hep borç harç idare etmek zorundasınız; son bir yılda borcunuz 500 lira civarında artmış ama bu borç için ödeyeceğiniz faiz 1.700 lira artış göstermiş. Hiç kendinizi sorgulamaz mısınız, benim borcum 500 lira artarken faiz yüküm niye 1.700 lira arttı, diye...

Bir vatandaş böyle bir borç artışı yaşasa, bir yerde hata yapıyor olmalıyım diye durumunu sorgular. Bir şirketin borcu böylesine bir değişim gösterse patron önce CEO’yu, sonra muhasebe müdürünü sorgular. Hatta sorgulamanın ötesinde iş akdini sonlandırır. Peki koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin iç borç yükü böylesine tuhaf kompozisyon değişikliğine uğrarken bunun sorgulanması gerekmiyor mu? Bu duruma niye gelindiğinin, iç borcun faiz yükünün niye böyle hızlı bir şekilde artmakta olduğunun hesabını kimse vermeyecek mi?”

Aktaş, Ağustos başı itibarıyla yaklaşık 1.7 trilyon lira olan iç borç anapara tutarı ile 2.4 trilyon lira olan faiz tutarının hemen üç beş yıl içinde ödenmeyeceğine de dikkat çekiyor.