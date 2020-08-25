Faiz yine çift hane eşiğinde

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN PİYASAYA SAĞLADIĞI ORTALAMA FONLAMA FAİZİ 7,34’E KADAR GERİLEMİŞTİ. ANCAK YÜZDE 9,61 SEVİYESİNE KADAR YÜKSELTİLEN ORTALAMA FONLAMA FAİZİNİN YAKIN ZAMANDA ÇİFT HANEYE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR.

Türkİye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çeşitli sebeplerle artırmadığı politika faizi yerine farklı enstrümanlar kullanarak, TL’yi dolar karşısında daha değerli hale getirmeye çalışıyor.

Artıgerçek’in haberine göre Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde uzun süre sonra ilk kez Geç Likidite Penceresi (GLP) ile piyasaya 1 milyar TL fonlama sağladı. Geç Likidite Penceresi normal koşullarda acil nakde ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını gün sonunda yüksek faizden sağlamak durumunda kalan bankalara verilen borcun faizinin ismi olarak kullanılıyor. Haliyle ihtiyacını GLP’den gidermek isteyen haftalık repo faizinden 300 baz puan daha yüksek (yüzde 11,25) faizle borç almış oluyor. Böylece Merkez Bankası faizi artırmadan faiz artırmış oldu. 1 milyar TL piyasa için küçük bir miktar olsa da Merkez Bankası’nın gerektiğinde GLP’ye yönlendirme yapabileceği konusunda dikkat çeken bir hamle olarak yorumlanıyor.

ORTALAMA FAİZ ÇİFT HANEYE GİDİYOR

Merkez Bankası’nın piyasaya sağladığı ortalama fonlama faizi 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7,34’e kadar gerilemişti. Ancak bir hafta vadeli repo ihalelerini durduran banka, diğer fonlama kanallarını kullanarak ortalama fonlama faizini yüzde 9,61 seviyesine kadar yükseltti. Ortalama fonlama faizinin yakın zamanda çift haneye yükselmesi bekleniyor. Karadeniz’de doğalgaz keşfi beklentileriyle geçen hafta iki gün sert yükseliş kaydeden BIST-100 Endeksi, cuma günü yüzde 1.5 düşüşle 1.109,88 puandan kapanmıştı. Borsa İstanbul, dün de kayıplarını bir miktar daha devam ettirerek 1.108 puandan kapandı.

DOLAR VE EURO'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası’nın piyasayı fonlama maliyetlerini artıran sıkılaştırma politikasına yönelik hamleler ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9,60’a yükselirken geçtiğimiz gün ilk kez yüzde 11,25’le GLP’den borçlanma gerçekleştirildi. Piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar daha yukarı yönlü hareket eden dolar/TL 7,39 seviyelerinde seyrederken euro/TL 8,74’ün üzerinde el değiştiriyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.114,05 puandan başladı.