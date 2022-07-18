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18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Faiz yükü anapara ödemesini geçti

18 Temmuz 2022, Pazartesi 00:51
UZMANLARA GÖRE İKTİDARIN BANKALARI VE FAİZCİLERİ KORUYAN POLİTİKALARI NETİCESİNDE, İLK DEFA İÇ BORÇLARDA DEVLETİN FAİZ YÜKÜ ANAPARA ÖDEMESİNİ GEÇTİ.

DEVLET TEFECİNİN ELİNE DÜŞTÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan, siz, faizin de faizcinin de bankaların da en büyük dostusunuz… Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sizin döneminizde iç borçlarda devletin faiz yükü, yani faiz ödemesi anapara ödemesini geçti. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı, devletin iflas etmesidir, tefecinin eline düşmesidir” dedi. 

HEM VATANDAŞA HEM HAZİNEYE KUMPAS

Usta: “Kur Korumalı Mevduat diye bir şey icat ettiniz. Yüzde 17 ile bankalar, aldığı mevduatı yüzde 40-50 ile vatandaşa veriyor, yüzde 25-26 ile Hazine’ye satıyor. Şu anda bankalar yüzde 14’le Merkez Bankası’ndan borçlanıyor, aynı parayı yüzde 25-26 ile götürüyor, Hazine’ye satıyor. Götürüyor, yüzde 40-50 ile vatandaşa satıyor. Bu hem vatandaşa hem de Hazine’ye kurulmuş en büyük kumpastır.”

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Faiz yükü anapara ödemesini geçti

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren İYİ Parti’li Erhan Usta, ‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sizin döneminizde iç borçlarda devletin faiz yükü anapara ödemesini geçti’ dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa AKP döneminde iç borçlarda devletin faiz yükü, yani faiz ödemesi anapara ödemesini geçti. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı, devletin iflas etmesidir. Devletin tefecinin eline düşmesidir” dedi. Erhan Usta, sosyal medya hesabında bugün yaptığı videolu açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faizin en büyük düşmanı biziz” sözüne cevap verdi. Usta, şunları söyledi: “Sayın Erdoğan, ‘Faize en büyük düşman biziz’ demiş. Zannediyorum dili sürçmüş. Çünkü Sayın Erdoğan, siz, faizin de faizcinin de bankaların da en büyük dostusunuz. Bakın, ben bunu size rakamlarla anlatayım. Bankaların nisan ayındaki tam bir aylık kârı 35 milyar TL oldu. Yani geçen yıla göre yüzde 707 arttı. Ocak-nisan ayları arasındaki 4 aylık kârı ise 98 milyar lira oldu. Geçen yıl bu 4 aylık kârı ise sadece 21 milyar liraydı. Dolayısı ile bankalar sizin döneminizde ihya oldu.

HEM VATANDAŞA HEM DE HAZİNE’YE KURULMUŞ EN BÜYÜK KUMPAS

artıgerçek’in haberine göre, Usta şöyle devam etti: “Kur Korumalı Mevduat diye bir şey icat ettiniz. Yüzde 17 ile bankalar, aldığı mevduatı yüzde 40-50 ile vatandaşa veriyor, yüzde 25-26 ile Hazine’ye satıyor. Siz, Hazine’ye kumpas kurdunuz. Politika faizini yüzde 14’e düşürdünüz. Şu anda bankalar yüzde 14’le Merkez Bankası’ndan borçlanıyor, aynı parayı yüzde 25-26 ile götürüyor, Hazine’ye satıyor. Götürüyor, yüzde 40-50 ile vatandaşa satıyor. Bu hem vatandaşa hem de Hazine’ye kurulmuş en büyük kumpastır.” Usta, ayrıca, “Sanki yurt içinde faiz geliri elde edenlerin geliri azmış gibi ekmekten, sudan vergi alıyorsunuz, faiz geliri elde edenlerden bir kuruş vergi almıyorsunuz. Geçmişte faiz geliri elde edenlerden vergi alınırdı. Şimdi siz, bu vergiyi de sıfırladınız” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi

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