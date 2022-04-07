Faizde G20 üçüncüsüyüz

Türkiye enflasyonda en yüksek olanlar ligine yükseldi. Sefalet endeksinde ise Arjantin ile olan farkı açılıyor. Hükümet yetkilileri ve kimi gazeteciler, tüm dünyada enflasyon eğrisinin yukarı yönlü olduğunu savunarak Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşanmadığını iddia ediyor.

Türkiye G20 ülkeleri arasında enflasyon oranı en yüksek ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Gündemden çıktı denilen faiz konusunda Türkiye ile yarışan çok az ülke var. Trading economcs’in verilerine göre yine G20 ülkeleri arasında Türkiye en yüksek faizde üçüncü sırada. Türkiye’den fazla faiz veren ülkeler Rusya ve Arjantin. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda faiz -0,75 ile 4 arasında değişiyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, stabil seyrettiği ileri sürülen döviz kurları ise çok yüksek. Haber Merkezi

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