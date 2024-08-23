Faizden kaçan konkordatoya sığınıyor

Yüksek finansman maliyeti, enflasyon ve kur krizi sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerden biri de şirketlerin konkordato ilan etmesi oldu.

Konkordatolar rekora koşuyor

Yılın ilk yarısında kapanan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 25,8 artarken, birçok sektörde konkordato taleplerinin geçen yıla göre, yüzde 50-55 arttığı görüldü. Böylece, 2023 yılında toplam 1516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk yedi ayında bu rakam 1554 oldu.

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından şirketlerin konkordato ilan etmesine ilişkin açıklamada bulunan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadelere yer verdi: “Firma büyüklüğüne göre 5- 10 milyon TL’ye konkordato alınabildiği konuşuluyor. Böylece tedarikçi borçları 0 faizle 60 ay vadeli ödenebiliyor. Şirketin 400 milyon borcu varsa yüzde 50 faiz ile 200 milyon faiz ödemektense konkordato almak mantıklı diye bakanlar ortaya çıkmaya başladı.”

Haber Merkezi