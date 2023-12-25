Faizin de faizini ödeme bütçesi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Meclis’te görüşülmekte olan bütçenin bütçe faiz ve borç ödeme bütçesi olduğunu belirterek, “Hatta faizinin de faizinin ödenmesi bütçesi olmuştur. Bu bütçede emekçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, memurun, kadının, gençlerin, öğrencinin, engellilerin; velhasıl, cefakâr halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik tek bir ödenek tahsisi ne yazık ki bulunmamaktadır” diye konuştu.

Bütçe üzerinde partisi adına konuşan Cumhur Uzun, 2017 Anayasa değişikliğiyle eşi benzeri olmayan ve bu hâliyle de demokrasiyi benimsemiş hiçbir ülkede kabulü mümkün bulunmayan, adı AKP tarafından ‘Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’ olarak konulan, oysa gerçeğinde, denge ve denetleme mekanizmalarından da arındırılmış bir başkanlık sistemine maalesef, geçildiğini ifa ederek, “Bu sistemde bütçeyi Meclise tek bir şekilde ‘Cumhurbaşkanlığı ve bağlı bakanlıklar bütçesi’ olarak getirmeniz daha gerçekçi ve yaşanan tek adam rejimine daha uygun olurdu, yapılan bu bütçeye de tek adama tek bütçe, harcamaları da keyfince demek tam da yerinde bir söz hâline gelirdi” dedi. Bursa - M. Yasin Aydın

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