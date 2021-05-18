Faizsiz erteleme şart

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “VERİLEN DESTEKLER İÇİN ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. ANCAK KREDİ, VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK YAPILANDIRMALARINA İLİŞKİN BORÇLAR YENİDEN VE FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILMALIDIR” DEDİ.

Covid-19 sebebiyle son alınan tedbirler ve verilen desteklerin arttırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen tüm kabine üyelerine esnaf ve sanatkârlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 15 aydır esnaf ve sanatkârların pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için atılan adımların önemine işaret eden Palandöken, “Verilen destekler için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ancak daha önceden alınan kredi borçları ile birlikte Sosyal Güvenlik ve vergi yapılandırmalarında gerekli ödemeler yapılamadığı için binlerce esnafımız bu konuda yeni bir adım atılmasını beklemektedir. Bunun için de kredi, vergi ve sosyal güvenlik yapılandırmalarına ilişkin borçlar yeniden ve faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Ayrıca lokanta, restoran, pazar yerleri, zincir marketlerin haksız rekabetinin önlenmesi ve yanı sıra yüzde 50 kapasite ile çalışan ulaştırma sektörüne KDV ve ÖTV’den arındırılmış ticarî akaryakıt desteği yapılması yönünde taleplerimizi ileteceğim” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi