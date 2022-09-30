Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, “Esnafımız kesinlikle borcunu ödeyemiyor. Durumları kötü. Odamızın borçları için sağdan soldan borç alıp getirip oda aidatlarını ödeyen esnaflarımız var. Ticaret Bakanlığı’na sesleniyoruz; bu esnafın borcu ile ilgili bir yapılandırma olması esnafa bir nefes aldırır” dedi.

Evsen, esnafın durumuna dair özetle şunları söyledi: “Yazık, adam dükkanında 2 liraya çay satıyor, akşam odadaki borcu 2 bin lira daha artıyor her gün. Her gün bunlara faiz geliyor. Ticaret Bakanlığı’nın sistemidir. Bu sistemden dolayı da esnafımız faiz altında mağdur şekilde yaşıyor. 500 TL’lik ödemesi 750 liraya çıkıyor. Yazık, en azından bu faizlerle ilgili bir çalışma yapsın. Sistem, fakire vergi, zengine af şeklinde ilerliyor. O yüzden esnaf ve küçük esnafta bugün çalışan memur, işçi kesiminin belli bir yeri var. Yaklaşan seçimlerden dolayı asgari ücretli işçi, bunlar seçimde muhtemel oy potansiyeli olan insanlar. Bunlara gelecek zamların hepsi de esnafımızı sırtından çıkacaktır. Esnaf olarak bu yükü de kaldırmak için mücadele etmeye devam ediyoruz, çalışacağız. Bu zenginlerin borcunu ödemek için biz durmadan burada küçük esnaf olarak çalışmak zorundayız.” Elazığ - anka

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.