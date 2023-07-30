Fatura bir kez daha dar gelirliye

Asgari ücretle zam gelmeden önce bir ayda 850 kez dolmuşa binilebilirken şimdi bu sayının 670’e düştüğünü ifade eden CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Aradaki 180 rakamlık farkı asgari ücretlinin cebinden çaldılar. Ulaşım gideri, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için zaruri bir gider kalemi. Yanlış ekonomi politikalarının ve beceriksizliğin faturasını bir kez daha dar gelirliye kesiyorlar” dedi.

Ankara’da dolmuş fiyatının 10 TL’den 17 TL’ye çıkması ile ilgili açıklama yapan Demir, “Temmuz ayı itibariyle asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı ancak, KDV oranına yüzde 2, ÖTV oranına yüzde 224, akaryakıt litre fiyatına ise 28 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar geçen sürede yüzde 75 oranında zam geldi. Dolar kuru da seçimlerden sonra yüzde 35 artış gösterdi. Yapılan zam, asgari ücretlinin cebine girmeden fazlasıyla geri alındı. Günaşırı gelen zamlar vatandaşın kâbusu oldu. Asgari ücrete yapılan ‘göz boyama zammı’ daha cebe girmeden fazlasıyla buharlaştı” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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