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7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fatura yine vatandaşa

07 Haziran 2023, Çarşamba 01:00
TÜİK’İN “DÜŞÜK” ENFLASYONU, MAAŞ ZAMLARINA YAPILACAK ZAMMIN YİNE DÜŞÜK TUTULMASINA GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLECEK.

ÇALIŞANLAR KAYBEDECEK

Disk-Ar TÜİK’in enflasyon verilerini eleştirdi ve “Yaz aylarında doğalgaz tüketimin düşmesi nedeniyle bu durum da enflasyonda aşağı doğru bir baskı oluşturacak ve muhtemelen Haziran 2023 enflasyonu da beklenen ve yaşanandan düşük çıkacak. Böylece Temmuz 2023’te altı aylık enflasyona göre zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak” açıklaması yaptı.

ÜRETEN NEFES ALAMAZSA

BİRLEŞİK KAMU-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ: “Ülkenin çalışan nüfusunun ağır geçim sıkıntısını ‘mikro’ olarak görenlerin, patronları rahatlatmak için işçi ve emekçiye kemer sıktırmaya hazırlananların bilmesi gereken şudur ki; üretenlerin, emek verenlerin nefes alamadığı bir ülke ekonomisinin düzlüğe çıkma imkanı yoktur.”

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Fatura yine vatandaşa

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmak yerine rakamlarla oynama enstitüsü gibi çalışan TÜİK’in açıkladığı verilere göre, gerçekdışı enflasyon oranı ve  tepe taklak giden ekonomide faturayı yine vatandaşın ödeyeceğine dikkat çekti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmak yerine rakamlarla oynama enstitüsü gibi çalışan TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon mayısta aylık bazda sadece yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59’a gerilediğini bildirerek, “Seçim döneminde doğalgaz bulunduğu için 1 ay doğalgazın ücretsiz kullanılmasını müjde olarak sunan hükümet, doğalgazı da enflasyon hesaplamasını dahil etmiş ve bu yolla enflasyonu daha da düşük göstermiştir. Yani bu rakamlara göre zam alacak işçi ve emekçi, aslında Cumhur İttifakı’nın ‘seçim jesti’ olan doğalgaz hamlesini cebinden ödemiştir” dedi. 

PAZARDA SEBZE MEYVE TANE İLE ALINIYOR

Marketlerde günlük fiyat değişikliği yaşandığını, vatandaşın pazarda meyve sebzeyi taneyle aldığına dikkat çeken Yeşildağ, “Ülke genelinde kira ortalaması 7 bin liraya yaklaşmışken aylık enflasyonun yüzde 0.04 arttığını söylemek, açıkça aklımızla alay etmektir. Halkın gerçek enflasyonunu Konfederasyonumuz Bileşik Kamu-İş’in her ay açıkladığı rakamlar ortaya koymaktadır. Mayıs ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 12 bin liraya dayanmış,  yoksulluk sınırı ise 31 bin liraya aşmaktadır. Bu tabloya rağmen enflasyonu düşük göstererek memura ödenecek enflasyon farkını komik bir rakam olarak belirlemek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde mitinglerde çok kez sarf ettiği ‘Yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz ve biz çözeceğiz’ sözüyle çelişmektedir” değerlendirmesinde bulundu. 

ÜRETENLER, EMEK VERENLER NEFES ALAMIYOR

Yeşildağ şunları söyledi: “Açıklanan bu gerçekdışı enflasyon oranı, tepe taklak giden ekonominin başına getirilen ve adeta kurtarıcı gibi sunulan yeni Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in de bakanlığının ilk gününde söylediği ‘makro ekonomiyi rahatlatma’ sözünün mealini ortaya koymuştur. Ülkenin çalışan nüfusunun ağır geçim sıkıntısını ‘mikro’ olarak görenlerin, patronları rahatlatmak için işçi ve emekçiye kemer sıktırmaya hazırlananların bilmesi gereken şudur ki; üretenlerin, emek verenlerin nefes alamadığı bir ülke ekonomisinin düzlüğe çıkma imkanı yoktur.”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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