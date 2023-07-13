Faturalar canımızı yakıyor, ödemekte zorlanıyoruz

Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı arttı. Ancak suyun pahalı olması ve gelen faturalar halkı zorluyor.

Türkiye’de en pahalı su kullanan beşinci il olan Denizli’de halk yetkililerden çözüm bekliyor. “Gelen su faturaları canımızı yakıyor” diyen Denizliler, faturaları ödemekte zorlandıklarını vurguluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 büyükşehir arasında yapılan araştırmaya göre en pahalı su metreküp başına düşen 21.55 TL ile Tekirdağ’da. Denizli ise metreküp başına 20.08 TL ile beşinci sırada. Denizli halkı ise yüksek su faturaları karşısında ne yapacağını bilemez durumda. Esnaf Zehra Nazlıer, “Gelen su faturaları canımızı yakıyor” derken, berber Seyfettin Sinan Ezer de “Ödemekte zorlandığımız korkunç faturalar geliyor” diye konuştu. Denizli Konak İşhanı’nın yöneticisi Ramazan Çetin da “Geçen yıllara göre su faturamızda büyük bir artış var. Bu durum kabul edilemez” dedi. Haber Merkezi

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