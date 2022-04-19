Faturalar kamuyu da çarptı

Elektrik ve doğalgaza gelen yüklü zamlar vatandaşla birlikte kamu kurumlarının enerji giderlerinde de büyük artışlara yol açtı.

Geçen yılın ilk üç ayında kamu kurum ve kuruluşları 2.2 milyar lira enerji harcaması yaparken zamlar yüzünden bu yılın ilk üç ayındaki enerji harcaması 5.7 milyar liraya çıktı. Kamunun toplam enerji harcamaları sadece 3 ayda 2.5 kat birden arttı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, bütçe verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında devletin elektrik harcaması geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 kat birden artarak 1.3 milyardan 3.1 milyar liraya çıktı. Devletin doğalgaz ve kömür gibi yakacak harcamaları 3.1 kat artışla 1.7 milyar liraya, akaryakıt harcaması da 2.2 kat artışla 819 milyon liraya yükseldi.

Haber Merkezi