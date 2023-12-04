Faturalarını ödeyemeyenler artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusunu cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın ilk 6 ayında 122 bin 987 abonenin doğalgazının, 69 bin 278 abonenin de elektriğinin borçlarından dolayı kesildiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, aynı dönem içerisinde, borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının ise 69 bin 278 olduğunu belirtti. Gürer, Türkiye genelinde doğalgaz abone ve serbest tüketici sayısının 19 milyon 521 bin 888, elektrik abone sayısının ise 49 milyon 484 bin 768 olduğuna dikkat çekerek, “yılın ilk 6 ayında 122 binden fazla doğalgaz, 70 bine yakın da elektrik abonesinin, borçlarından dolayı kesinti yaşamış olması, ülkemizde hayat pahalılığının, yoksulluğun geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Doğalgaz fiyatlarındaki artış doğalgaz kullanımını azalttığı da görülüyor. Vatandaşın gelir gider dengesi şaştıkça giderlerini kısmaya çalışıyor. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği verildiği ve 4 milyonu aşkın hanenin sosyal yardım aldığı günümüzde elektrik ve doğalgazı kesilenlerin varlığı sorunların derinleştiğinin de göstergesidir. Bakan doğalgazda kullanımın düşmesini hava sıcaklığına, ödenmeyen faturaları unutkanlığa yorsa da daralan gelir ile artan geçim sıkıntısının bu sürece etkisi görmezden gelinemez” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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