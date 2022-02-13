Faturasını ödeyemeyenler çoğalacak

Elektrik tüketimine gelen zam konusundaki tartışmalar artarak devam ediyor.

Vatandaş, esnaf ve üreticiler yüksek zamların âcilen geri alınması için çağrı yaparken Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son olarak yeni bir düzenleme hakkında taleplerin değerlendirildiğini söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre vatandaşın en önemli gündeminin elektrik faturaları olduğunu anlatan Tüketici Konfederasyonu Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Koç, “Önümüzdeki günlerde elektrik faturalarını ödeyememiş, ödeyemeyen ve bundan dolayı elektriği kesilen çok sayıda vatandaş olacak. Bunların haberleri artarak devam edecek. Ama bu boykot kararı yüzünden olmayacak. İnsanlar ödemek isteseler bile zamlı faturaları ödeyemeyecek. Maddî gücü buna yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

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