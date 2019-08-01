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1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fed'den 11 yıl sonra faiz indirimi kararı

01 Ağustos 2019, Perşembe
ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi. 

Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu. 

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi. 

Tutanaklarda komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilirken, "Küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına düşürmeye karar verdi. Bu eylemimiz komitenin ekonomik aktivitenin sürdürülmesi ve güçlü istihdam piyasası koşullarının sağlanmasını ve enflasyonun komitenin yüzde 2,0 hedef seviyesine getirilmesini desteklemektedir." ifadelerine yer verildi. 

Tutanaklarda, "12 aylık bazda, toplamdaki enflasyon ve yiyecek ve enerji dışındaki enflasyon yüzde 2 seviyesinin altında." değerlendirmesinde bulunulurken, komitenin gelecekte faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomik görünüme ilişkin verileri ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği kaydedildi. 

Komiteden sadece Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullandı. 

Fed faiz indirim kararıyla finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirmiş oldu.

Fed Başkanı Powell faiz indirimi kararını değerlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu belirterek, faiz indiriminin, uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını kaydetti.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

ABD'de ekonomik büyümenin sürdürülmesi için uygun şekilde hareket edeceklerini vurgulayan Powell, "Faiz indirimi, enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar." ifadesini kullandı. 

Sanayi üretiminde iki çeyrektir devam eden daralmanın, ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine dikkati çeken Powell, küresel ekonomik büyümenin, ticaret politikalarında belirsizliğin ve düşük seyreden enflasyonun, endişeleri artırdığını ve aşağı yönlü risklerin önüne geçmek için faiz indirimine gidildiğini dile getirdi. 

Powell, mevcut belirsizlik ortamının bazı şirketleri harcama yaparken ihtiyatlı olmaya zorladığını anımsatarak, küresel ekonomik büyümenin ve imalatın zayıf kalmasının, ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti. 

Hazirandan beri olumlu ve olumsuz gelişmelerin yaşandığını ve ABD'nin 2. çeyrek büyüme performansının beklentilere yakın olduğunu dile getiren Powell, özellikle Avro Bölgesi ve Çin'deki ekonomik büyüme performansının hayal kırıklığı oluşturduğunu kaydetti.

Fed'in faiz indirimi kararına ilişkin, "Bu uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı değil." diyen Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu, tekrar faiz indirimi yapabileceklerini ve bunun ekonomik görünüme bağlı olduğunu söyledi. 

Powell, siyasilerden özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen faiz indirimi çağrılarına ilişkin de "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz." diye konuştu. 

AA

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