“Feda bize, kâr bankalara” olmaz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde arttırdıklarını belirterek, “Feda reel sektörde, kâr malî sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi.

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, kurum olarak ekonominin tüm kılcal damarlarına ulaştıklarını, böylece sahadaki durumu en iyi şekilde görüp, sorunları ve sıkıntıları tesbit ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca, “Kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik olumlu ve somut adımlar başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz. Tüm bu gelişmeler, reel sektördeki moralleri yükseltiyor. Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor. Özellikle bankalarımızın, Merkez Bankası’ndan fonlama maliyetleri yüzde 14’e düşmesine rağmen son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde arttırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’lar seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakârlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz.” dedi. AA

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