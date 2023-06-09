Financial Times: ‘Kasıtlı devalüasyon’

Türk Lirası’nın son günlerde Aralık 2021’den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybı dünya basınında geniş yer buluyor.

Financial Times gazetesinde yer alan değerlendirmede ise yeni ekonomi ekibinin işbaşına gelmesinin ardından “kasıtlı devalüasyon” yapıldığı ve Türk Lirası’nın da düşüşe geçtiği kaydediliyor. İsmini vermeyen üst düzey bir Türk bankası yöneticisinin de mevcut durumu “kasıtlı devalüasyon” olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. New York Times’da yayımlanan analizde liradaki değer kaybının hükümetin ekonomi politikalarında gidilecek bir değişikliğin işareti olduğu yorumu yapılırken, “Kurdaki değer kaybı Türkiye’nin ilaçtan ham petrole kadar tüm ithalatını daha pahalı bir hale getirecek. Ayrıca dolar üzerinden borçlananları iflasa da sürükleyebilir” denildi. Dış İlişkiler Konseyi (CFR) raporunda kullanılabilir döviz rezervlerinin tükenmenin eşiğinde olduğu ifade edildi. Reuters haber ajansı, “Türkiye serbest piyasaya doğru ilerlerken TL yüzde 7’yi aşkın değer kaybına uğradı” başlıklı haberinde, TL’de 2021’den bu yana en büyük satışın yaşandığına dikkat çekiyor.

Haber Merkezi