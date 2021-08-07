Finansman şirketleri için yol haritası belirlendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı yeterli görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği yol haritasını belirledi.

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, TMSF, tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. t24’ün haberine göre, Fon kurulunun 28 Temmuz’da aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları çerçevesinde harekete geçti.

KİRALIK 426 ŞUBE KAPATILDI

Bu kapsamda, şirketlerin hâkim ortak ve yöneticilerinin malî hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kiralık durumda olan 426 şubenin tümü kapatıldı. Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor: “Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tesbiti. Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tesbiti. Tasfiye bilânçosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tesbiti. Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri.”