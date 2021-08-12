Fındık fiyatı açıklandı üretici tepkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 8 milyon fındık üreticisinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Erdoğan, “2021 yılı için fındık alım fiyatımız, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Erdoğan’ın açıkladığı fiyatları, “Dağ fare doğurdu. Biz fındık için 35 TL isterken şahsı, levant kalite fındığa 26,5 TL, Giresun kalite fındığa 27 TL’yi layık gördü. Bu üreticinin değil, düpedüz gizli ellerin fiyatıdır. Bu iktidar üreticinin değil, yabancı tekellerin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Unutmayın: Kaderine terk edip, yabancı sermayeye teslim ettiğiniz fındık üreticisinin sorulacak hesabı var. O sandık gelecek, 27 lirayı layık gördüğünüz üretici de size layığınızı verecek” diyerek eleştirdi.

Ankara - Anka