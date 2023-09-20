Fındık fiyatı yeniden gözden geçirilmeli

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alım fiyatını bu yıl Giresun kalite fındık için 84 TL, levant kalite fındık için 82.5 TL, sivri kalite fındık için 80 TL olarak açıklandı.

Ancak fındık fiyatı hasat döneminin sona ermesiyle birlikte yükselişe geçti. Üreticiler fındığı hemen satmak yerine bekletince serbest piyasada fındık fiyatı Ordu’da 100 TL’ye, Giresun’da ise 110 TL’ye yükseldi. TMO’nun alım fiyatı piyasanın altında kalınca üreticiler randevuları iptal etmeye başladı, TMO’nun depoları boş kaldı. Ziraat odaları olarak fındık hasadı öncesi TMO’nun 100 TL’nin üstünde bir fiyat açıklaması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “Ama açıklanan fiyat 80 TL bandında oldu. Geç kalmadan TMO 110TL’nin üzerinde bir fiyat açıklamalı. Bu sezona kadar TMO fiyat güncellemesi yapmadı ama piyasanın durumuna bakınca fiyatın yeniden gözden geçirilmesi şart” diye konuştu. Artı Gerçek’in haberine göre fındık üreticisi Ali Gül de TMO’nun piyasanın 20 TL altında fiyat verdiğine dikkat çekerek, fiyatın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Gül, “Devletin kurumunun piyasanın altında fındık alması üretici için olumsuz” dedi. Haber Merkezi

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