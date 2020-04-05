Fındıkçılar umutlu

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, sezon başında hedeflerinin 320 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “Şu anda bu rakamın üzerine çıkılacağı görülmektedir.” dedi.

Sevinç, 1 Eylül 2019-31 Mart 2020 döneminde Türkiye’nin 250 bin 775 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 647 milyon dolar gelir sağladığını söyledi. Geçen sezona göre fındık ihracatının çok iyi gittiğine dikkati çeken Sevinç, yüksek rekolteyle ihracatta da yeni rekorlar kırıldığını aktardı. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.