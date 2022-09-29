Fındıkta her yıl aynı oyun

FINDIK FİYATINDA TARTIŞMALAR SÜRERKEN, TEKELLER UCUZA FINDIK ALMANIN HESABINI YAPIYOR.

Ordu’da siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri ve fındık üreticileri, Tahıl Pazarı Meydanı’nda yaptıkları ortak basın açıklamasında; fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Açıklamada, “İktidar ve fındık tekelleri her yıl aynı oyunu oynuyorlar. Bu nedenle asıl olan üreticilerin örgütlenip ürünü hakkında söz sahibi olabilmesidir. Sorunlarının çözümünü başkalarından beklememeliler. Çözüm, üreticinin kendisidir” dendi. Ordu’daki siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri ve fındık üreticileri, Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı Meydanı’nda ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Sol Parti, HDP, YSP, Eğitim Sen, Eğitim İş, Tüm Köy Sen, ADD, ORÇEV (Ordu Çevre Derneği), SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi) temsilcileri katılarak destek verdi. Fındık üreticileri adına açıklamayı okuyan Emek Partisi Altınordu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, şöyle konuştu: “Fındık fiyatı konusunda tartışmalar devam ederken üreticilerin mağduriyetini giderecek adım atılmıyor. Tarım ve gıda şirketleri ve tekelleri ucuza fındık almanın hesabını yapıyorlar. Filler tepişiyor çimenler eziliyor. Uygulanan fındık politikaları konusunda yıllardır yaşanacakları anlattık. Söylediklerimiz gerçekleşti. Yani her yıl üretici köylü mağdur edildi. Çözüm önerilerini anlattık. Anlatmaya da devam ediyoruz. Artık konuşma zamanı değil. Üreticilerin birlikteliğini sağlayarak ürününe sahip çıkma günü.” Ordu - anka

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