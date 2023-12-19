Firmalar depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyor

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil yaptığı açıklamada, cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İlaç Fiyat Kararnamesi’yle birlikte ilaçta Euro kurunun 17 lira 55 kuruşa çıkarıldığını hatırlattı.

Kılıçcıgil, yüzde 25’lik ilaç zammının 25 Aralık 2023 tarihinden sonra uygulanacağını, önümüzdeki bir hafta depolardan ilaç tedariği sorunu yaşayacaklarını kaydetti. Kılıçcıgil, şunları söyledi: “İlaç firmaları, bazı ecza depoları bu ilaç zammını önceden öğrenmesi sebebiyle ilaçta son bir hafta 10 gündür, eczanelerimiz ilaca ulaşmada son derece ciddi sıkıntılar yaşıyor. Diğer yandan İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yüzde 25’lik geçişin 25 Aralık tarihinde olacağından dolayı da önümüzde bir haftalık sürecimiz var. Bu arada da ilaç firmaları maalesef depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyorlar. Biz tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.” Edirne - anka

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