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20 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Firmalar ‘tamam mı, devam mı?’ noktasında

20 Ağustos 2024, Salı 01:42
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI YUSUF HACISÜLEYMAN, “ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARININ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GETİRMESİNDEN ENDİŞELİYİZ” DEDİ.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ödeme sıkıntılarının hızla arttığına işaret ederek ticari kredi sınırlamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bu koşullarda enflasyon muhasebesinin işletmeleri daha da zorlayacağına dikkat çeken Hacısüleyman, “Önümüzdeki dönem pek çok firma için ‘tamam mı, devam mı?’ dönemi olacak. Enflasyonla mücadele adımlarının, üretimi ve ticareti sürdürülemez hale getirmesinden endişeliyiz” dedi. Öte yandan ekonomideki daralma nedeniyle temmuz ayında 122 şirket konkordato ilan etti. Son yılların en yüksek aylık konkordato sayısına ulaşan Türkiye’de, yeniden bir konkordato fırtınasının başlamasından endişe ediliyor. Ekonomik dalgalanmalar ve sıkı para politikaları şirketleri iflasın eşiğine getirirken, uzmanlar gelecekteki olası etkiler konusunda uyarıyor. 10 Haber’den Erdal Sağlam’ın haberine göre, uzmanlar, konkordato başvurularının artmasındaki temel nedenin yanlış ekonomik politikalar olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi

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