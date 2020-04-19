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22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fırsatçılara dikkat

19 Nisan 2020, Pazar 23:58
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayına sayılı günler kala gıda alış verişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda alış verişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüs nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde Ramazan ayına sayılı günler kala merdiven altı ve internet üzerinden gıda alış verişlerine yönelim arttı. Araba arkasında ekmek ve tatlı gibi hijyen olmayan ve nasıl üretildiği yapılan bilinmeyen merdivenaltı ürünler tercih edilmemeli ve stok yaparak fiyatların artmasına yol açılmamalı. Piyasalarda haksız kazanç elde edenler değil işini dürüst yapanlar bu canlanmadan faydalanmalı. Devletimiz bu noktada titizlikle çalışma yürütüyor. Merdiven altı ve istenmeyen sağlık ürünleri satanlar devletimiz tarafından ilân ediliyor. 500 bin liraya kadar ceza kesilen bu fırsatçılara göz açtırılmamaya çalışılıyor. Fakat vatandaşlarımız da bu konuda tedbiri elden bırakmayarak bu tür kalitesiz ürünlere yönelmemeliler” dedi.

İNTERNETTE MERDİVENALTINA DAHA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

Özellikle gıda alış verişlerinde internetten alış verişlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “İnternetten alış verişlerin artması fırsatçılara da kapılar aralıyor. Fiyatları düşük tutarak merdivenaltı hijyen ürünleri, gıda ürünleri satılmaya da başlandı. Ramazanın da başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı. Stok yapmanın da hiçbir gereği yok çünkü ülkemizde bir kıtlık söz konusu asla değil. Stok yapmak fırsatçıların fiyatları da arttırmasına neden oluyor. Bu da hem enflasyonu hem de ceplerimizi de olumsuz etkilerken haksız kazanç sağlayanların cebini dolduruyor” diye belirtti.

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