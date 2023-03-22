Fırsatçılara izin verilmesin

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının yaklaşmasıyla üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4,4 kata kadar çıktığını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının yaklaşmasıyla üretici ile market arasındaki fiyat farkının geçen ay sonuna kıyasla 4,4 kata kadar çıktığını belirterek, “Üreticilerimizin ve halkımızın mağdur olmaması için spekülasyonlara fırsat verilmemeli, tedbirler zamanında alınmalı, pazarlama sorunları çözülmeli, gıda denetimleri artırılmalıdır” dedi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla artan gıda fiyatlarına dikkat çeken Bayraktar, “Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle gözler gıda fiyatlarına çevrildi. Beklentimiz, bütün kesimlerin sorumlu davranması, artan talebin suistimal edilmemesi, tüketicilerin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesidir. Ramazan öncesi fırsatçılığa izin verilmemesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu ramazan ayı boyunca da üretici ve market fiyatlarını takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Geçen ay sonuna kıyasla üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,4 kata kadar ulaştı” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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