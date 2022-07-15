Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ekonomi politikasının Türkiye’nin kamu finansmanı ve döviz pozisyonundaki risklerini arttırdığı uyarısında bulundu.

Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin raporunda, iki riske dikkat çekti. Türkiye’nin ‘yeni ekonomi’ politikasının kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonundaki risklerini artırdığına dikkat çekilen raporda, söz konusu politikanın makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığına vurgu yapıldı. Bloomberght’nin aktardığına göre, Fitch raporunda ayrıca, “Zorlu dış ortama rağmen politika karışımının özellikle Haziran 2023’teki seçimlere kadar hâlâ yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı. Kur korumalı mevduata rağmen TL üzerindeki baskının yeniden artarak derinleştiğini belirten Fitch “Dolarizasyon yüksek, uluslararası rezervler geriliyor, enflasyon da çok yüksek” değerlendirmesini yaptı. Haber Merkezi

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