"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fitch, Türkiye bankacılık sektörünü uyardı

17 Kasım 2022, Perşembe 17:27
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki bankacılık sektörüne uyarıda bulundu. Fitch yayımladığı raporunda makroekonomideki dengesizlikler arttıkça Türkiye’deki bankaların refinansman riskinin yükseldiğini dile getirdi.

Sektörün kısa vadeli döviz borçlanmasının yüksek seyrettiğini belirten kurum, piyasadaki herhangi bir dalgalanma takdirinde likiditenin baskı altına girebileceği uyarısında bulundu. Fitch, böyle bir durumda hükümetin müdahale etmesi riskinin artacağını aktardı. Fitch’e göre Türkiye bankacılık sektörünün 90 milyar dolar değerindeki likiditesi kısa vadeli piyasa koşullarını karşılamak için yeterli. Ancak piyasadaki herhangi bir olumsuz durumun yaşanması takdirinde bu tablo değişebilir. Kurumun tahminlerine göre bankacılık sektörünün yabancı para kaynaklarının yaklaşık yarısı, zorunlu karşılık yükümlülükleri gereğince Merkez Bankası bünyesinde yer alıyor. Sektörün döviz kaynaklarının yüzde 25’inin ise teminatsız Türk eurobondlarından oluştuğu hesaplanıyor.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da 7 milyon kişi açlık tehdidi altında

    Tarlalar naylon atık duvarlarına dönüştü

    Soba satışları yüzde 400 arttı

    Suriye yönetimiyle görüşeceğiz

    Almanya'nın yeni Çin politikasının strateji belgesi medyaya sızdı

    Kuzey Kore bir balistik füze daha fırlattı

    Japonya yeniden nükleer santralleri devreye alıyor

    İsrail, 320 dönümlük Filistin toprağına daha el koyacak

    Temsilciler Meclisinde çoğunluk 'Cumhuriyetçiler'in oldu

    Selimiye'deki restorasyonda son durum?

    Polonya: Yurttaşlarımızın ölümü Rusya'nın suçudur

    Kızılhaç: Rusların çekildiği Herson'da tablo ağır

    Ahmet Hamdi Avşar vefat etti

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz

    İstiklal Caddesi'nden dünyaya birlik ve beraberlik mesajları

    Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı

    Güç yeniden Asya’ya kayıyor

    Basın kartı keyfîliğine bir hukuk freni daha

    Teröristin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörle yapılan hesap bu ise...
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı zikreden elli beş lisan -1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Fikirler hapsedilebilir mi?
    Mikail YAPRAK

    Siyasî değişimler ve Yeni Asya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Seçim öncesi terör fitnesi
    Genel

    Ahmet Hamdi Avşar vefat etti
    Faruk ÇAKIR

    ‘İnsan hakları’ nerede kaldı?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman belgelerle Kologrif ve Poshekhonje’de…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.