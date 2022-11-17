Fitch, Türkiye bankacılık sektörünü uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki bankacılık sektörüne uyarıda bulundu. Fitch yayımladığı raporunda makroekonomideki dengesizlikler arttıkça Türkiye’deki bankaların refinansman riskinin yükseldiğini dile getirdi.

Sektörün kısa vadeli döviz borçlanmasının yüksek seyrettiğini belirten kurum, piyasadaki herhangi bir dalgalanma takdirinde likiditenin baskı altına girebileceği uyarısında bulundu. Fitch, böyle bir durumda hükümetin müdahale etmesi riskinin artacağını aktardı. Fitch’e göre Türkiye bankacılık sektörünün 90 milyar dolar değerindeki likiditesi kısa vadeli piyasa koşullarını karşılamak için yeterli. Ancak piyasadaki herhangi bir olumsuz durumun yaşanması takdirinde bu tablo değişebilir. Kurumun tahminlerine göre bankacılık sektörünün yabancı para kaynaklarının yaklaşık yarısı, zorunlu karşılık yükümlülükleri gereğince Merkez Bankası bünyesinde yer alıyor. Sektörün döviz kaynaklarının yüzde 25’inin ise teminatsız Türk eurobondlarından oluştuğu hesaplanıyor.

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