Fiyat artışları sanayicinin sınırlarını zorluyor

BOTAŞ’ın enerji yoğun sektörlerde doğalgaz fiyatını günlük referans fiyata (GRF) endekslemesi, ilgili sektörlerde keyifleri kaçırdı.

Mekanizmanın sanayide ‘öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği’ engellediğini söyleyen sektör temsilcileri en az yüzde 37,2 olan fiyat artışı karşısında kapasite kayıpları ve fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Dünya’nın haberine göre, TOBB Demir ve Demir Dışı Metaller Sanayi Meclis Başkanı Veysel Yayan, sanayi doğalgazına bir önceki ay yapılan yüzde 50 zammı hatırlatarak, buna ilave olarak sektörün yüzde 50’ye yakınının yeni bir zamla karşı karşıya kaldığını söyledi. Haber Merkezi

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