Fiyat döviz, ödeme Türk lirası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın soru önergesine verdiği cevapta; “Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen otoyol projelerinde geçiş ücretleri ile garanti ödemelerinin döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk lirası olarak uygulandığı”nı belirtti.

Karaismailoğlu, bazı projelerde garanti tutarlarının yılda 2 kez yerine 4 kez belirlendiği iddialarına ilişkin soruya cevap vermedi. Akın, “Sözde tek kuruş ödenmediğini söyleyen iktidar garanti ödemelerinin döviz kuru üzerinden ödendiğini itiraf etti. Kamu çalışanlarının maaşlarını yılda 2 defa enflasyona göre belirleyen iktidar; ballı kaymaklı garanti ödemelerini yılda 4 defa güncelleyerek mi yapmaya başladı? Bakanlığın sessiz kalması çok manidar” dedi. Ankara/Balıkesir - anka

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