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11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Fiyat farkı hiç bu kadar yüksek olmamıştı

10 Haziran 2023, Cumartesi 21:08
Küçükbaş kurbanlık 10 bin, büyükbaş ise 100 bin TL’ye ulaştı. Antep’te kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla yüzde 100 arttı.

Küçükbaş fiyatları 6 ila 9 bin lira arasında değişirken, büyükbaş Kurbanlık fiyatı 100 bine kadar çıktı. Antepli besiciler, Kurban Bayramı öncesi Artı Gerçek’e konuştu. 15 yıldan bu yana besicilik sektörünün içinde olduğunu söyleyen Vedat Tedik, “Her yıl düzenli olarak kurban kesen birçok müşterimiz bu sene herkes kurban kesmeyeceğini söylüyor. Bayramı yaklaştıkça fiyatların daha artmasından endişe ediyoruz” dedi. 2010 yılından bu yana Antep’te küçükbaş besiciliği ve üreticiliği yaptığını söyleyen Aydın Carav da üst üste iki Kurban Bayramı arasında fiyat farkının hiç bir zaman bu denli yüksek olmadığını belirterek piyasadaki dengesizliğin üreticiyi etkilediğini söyledi. 

 

Haber Merkezi

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