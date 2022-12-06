Ekonomist Oğuz Demir, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, “TÜİK’e göre Kasım 2021 enflasyonu %3,51 çıkıp yerine Kasım 2022’deki %2,88 eklenince yıllık enflasyon düşmüş oldu. Sınırlı baz etkisi. Yıllık enflasyon oranı düşse de fiyatlar genel seviyesi bir önceki aya göre %2,88 artmış. Baz etkisi enflasyonu düşürüyor, fiyatları değil! Biz 1 yıl önceki fiyatlar neydi, yıllık % kaç arttı düşünecek hali kaybedeli çok oldu. Baz etkisi şöyle bir şey: Bugün TÜİK enflasyon 1 yılda %10 oldu ama geçen aya göre fiyatlar hala %2,88 arttı deseydi, ne düşünürdünüz? İşte önümüzdeki 5 ay sık sık aynısını düşüneceksiniz. Fiyatlar artmaya devam edecek. Ama enflasyon düşecek. Ve bizden buna sevinmemizi isteyecekler. Sevinemeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi